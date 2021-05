UNE SEMAINE DANS LE MONDE - 28 MAI

Cette semaine, Emmanuel Macron a reconnu à Kigali la "responsabilité accablante" de la France dans l'enchaînement des événements qui ont mené au génocide des Tutsis au Rwanda. Toujours en Afrique, le Mali a subi un "coup d'État dans le coup d'État". Les président et Premier ministre de transition ont été débarqués par l'État-major de l'armée. Enfin en Europe, la Biélorussie a provoqué une crise diplomatique en déroutant un avion de ligne avec à son bord un opposant arrêté et incarcéré à Minsk.Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.