Le Débat - Mali suspendu de la Cédéao : le risque de l'isolement ?

Une semaine après le "coup d'État dans le coup d'État", le Mali fait face à la réprobation des Européens et de ses voisins d'Afrique de l'Ouest. La Cédéao suspend Bamako de ses instances tandis que la France indique ne pas souhaiter rester "aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition". Problématique, alors que l'armée française reste engagée avec ses 5 000 soldats au sein de l'opération Barkhane pour protéger les institutions maliennes de la menace jihadiste. Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24