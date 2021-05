Tensions entre le Tchad et la Centrafrique : Bangui parle d'"échanges de tirs"

La Centrafrique a évoqué lundi "des échanges de tirs" et des "morts des deux côtés" après que son armée a été accusée par N'Djamena d'avoir tué six de ses soldats, dont cinq "enlevés et exécutés" après une attaque en territoire tchadien. Bangui propose l'ouverture d'une "mission d'enquête conjointe".