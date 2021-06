Gouvernement en Israël : les limites du système électoral israélien ?

Vidéo par : Gauthier RYBINSKI

Les adversaires du, Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahu, n'ont plus que quelques heures pour annoncer mercredi 2 juin un accord sur un gouvernement censé propulser le pays dans une "nouvelle ère" et tourner la page de plus de deux ans de crise politique.