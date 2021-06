Mécanisme de solidarité "covax" : plus de 9 milliards de dollars récoltés

Il a été question le 2 juin de solidarité et d’un soutien financier aux pays les plus pauvres. Genève accueille le sommet des pays donateurs aux vaccins covax. Un système permettant aux pays les plus démunis d'avoir aussi accès au sérum anti-covid. Plus de neuf milliards de dollars ont été récoltés soit plus que l’objectif de huit milliards souhaité avant le sommet. La correspondance France 24 depuis Genève de Catherine Fiankan-Bokonga qui fait le point sur cette information.