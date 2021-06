Mécanisme de solidarité "Covax" : réunion à Genève pour récolter 8 milliards de dollars

Il sera question ce 2 juin de solidarité et d’un soutien financier aux pays les plus pauvres. Genève accueille le sommet des pays donateurs aux vaccins covax. Un système permettant aux pays les plus démunis d'avoir aussi accès au sérum anti-covid. Actuellement, il manque encore 8 milliards de dollars de dons pour parvenir à produire les 2 milliards de doses nécessaires à ce dispositif.