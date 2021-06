Le Débat - Jean Castex en Tunisie : Paris s'engage à accompagner Tunis dans ses réformes

Une visite placée sous le signe de l'entente bilatérale. Jean Castex est en Tunisie pour le troisième Haut conseil de coopération franco-tunisien - après ceux de 2017 et 2019. Pays pionnier des printemps arabes, la Tunisie peine depuis dix ans à émerger du marasme dans lequel l'a plongée la vague terroriste et le conflit à ses portes en Libye. Rattrapée également par la pandémie de coronavirus, la Tunisie peut-elle retrouver le chemin de la prospérité ?Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Dalila Gomri et Morgane Minair.#DebatF24