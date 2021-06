LE DÉBAT - Joe Biden et les Européens : une relation à reconstruire

Joe Biden entame une tournée de huit jours en Europe, son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée à la Maison blanche. Première étape, le Royaume-Uni où il doit assister au sommet du G7, puis Bruxelles pour un sommet de l'OTAN et de l'UE, et enfin Genève pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Objectif du président américain, rassurer ses alliés et les mobiliser face à la Chine et la Russie. Que peut-on attendre de cette nouvelle relation transatlantique ?Une émission préparée par Élise Duffau, Anthony Saint-Léger et Morgane Minair.#DebatF24