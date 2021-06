Joe Biden en Europe : Washington veut resserrer les liens avec le vieux continent

Cinq mois après son investiture, Joe Biden entame sa première tournée européenne ce jeudi. Le président américain et Boris Johnson se rencontrent pour la première fois en tête à-tête et espèrent s'accorder sur une nouvelle "Charte de l'Atlantique", dans un contexte brouillé par le délicat dossier du Brexit et ses conséquences en Irlande du Nord. Notre envoyé spécial, Bruno Daroux, nous en dit plus depuis Carbis Bay. #JoeBiden #Europe #ÉtatsUnis