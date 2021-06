UNE SEMAINE DANS LE MONDE 11 JUIN

Cette semaine dans le monde, coup d'envoi du sommet du G7 au Royaume-Uni. Au cœur des discussions des grandes puissances, la pandémie de covid et le climat. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. En France, le pass sanitaire est entré en vigueur. Il devra être présenté lors des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Enfin en football, la compétition de l'Euro 2020 débute ce vendredi après avoir été repoussée d'un an en raison du covid. Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.