Euro-2021 : la Finlande remporte un match marqué par le malaise du Danois Eriksen

Le match de l'Euro de football entre le Danemark et la Finlande samedi a été marqué par le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen. Malgré l'inquiétude et une longue interruption, les joueurs sont allés au bout de la partie qui s'est conclue sur une victoire finlandaise (1-0). La Finlande a remporté, samedi 12 juin, sur le score de 1 à 0 un "Scandinavico" face au Danemark riche en émotions lors de la première journée du groupe B de l'Euro-2021 de football. La partie a été marquée par le malaise du Danois Eriksen, star de son équipe nationale et de l'Inter Milan, qui s'est écroulé subitement sur le terrain, les yeux révulsés. Le match a été aussitôt interrompu. Après de longues minutes où les services médicaux ont pratiqué un massage cardiaque, le joueur a été évacué vers l'hôpital "conscient" et dans "état stable", selon la fédération danoise. Face à ce drame, l'aspect footballistique peut paraître secondaire, mais les joueurs ont tenu à aller au bout de la rencontre en l'honneur de Christian Eriksen.