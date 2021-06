Euro-2021 : la Suisse et le Pays de Galles se neutralisent pour leur premier match

La seconde rencontre du groupe A s'est soldée par un match nul entre la Suisse et le Pays de Galles (1-1). Même si les Suisses ont maîtrisé le match, les Gallois ont réussi à sauver les meubles et à égaliser en fin de rencontre. Devant 30 000 spectateurs, soit la moitié de la capacité du stade olympique de Bakou, les Helvètes et les Gallois n'ont pas fait mieux, samedi 12 juin, qu'un match nul (1-1) pour leur première rencontre de l'Euro-2021. Malgré une belle prestation, les Suisses n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Les Gallois ont en revanche réalisé un bel hold-up.