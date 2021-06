Euro-2021 : Le Danois Christian Eriksen dans un état "stable et éveillé" après son malaise

Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise samedi à l'Euro de football, s'est effondré sur la pelouse avant d'être pris en charge en plein match par une équipe médicale qui a pratiqué un massage cardiaque. Il a été évacué à l'hôpital dans un état stable et conscient. Le match entre la Finlande et le Danemark a été interrompu. Le premier match du groupe B de l'Euro-2021 entre le Danemark et la Finlande a été interrompu, à Copenhague, à la suite du malaise du joueur danois Christian Eriksen.