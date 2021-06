Euro-2021 : Une équipe de Croatie en grande difficulté battue par l'Angleterre

L'Angleterre a pris le meilleur sur la Croatie (1-0), dimanche, à Wembley, pour son entrée dans la compétition européenne. Les Three Lions ont assuré l'essentiel et auraient même pu l'emporter plus largement avec plus de réalisme, face à un adversaire croate qui a eu du mal à créer du danger. Le favori contre le vice-champion du monde. Le premier match du groupe C, premier choc de cet Euro-2021, a tourné en faveur de l'Angleterre face à la Croatie (1-0), dimanche 13 juin, à Wembley.