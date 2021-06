Biden à Genève pour une rencontre avec Poutine lourde d'enjeux

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden ne devrait pas déboucher sur des accords concrets mais les discussions seront néanmoins utiles, a déclaré mardi un conseiller du Kremlin, alors que les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas depuis des années. Les explications de Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis