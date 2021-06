Hongrie : des milliers de manifestants contre une loi interdisant la représentation de l'homosexualité

En #Hongrie, le Parlement doit voter ce mardi une loi interdisant la représentation de l'#homosexualité et de la transsexualité dans l'espace public. Un projet vivement rejeté par les Hongrois. Lundi, près de 5 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer une dérive autoritaire de plus en plus importante. #Manifestations