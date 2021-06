LE DÉBAT - États-Unis - Europe : l'heure du rapprochement ?

Joe Biden poursuit sa tournée européenne. Après le sommet du G7 et de l'OTAN, le président américain avait rendez-vous ce mardi avec les dirigeants européens à Bruxelles. L'occasion de tourner la page de son prédécesseur Donald Trump et ses quatre ans de relations glaciales. Un rapprochement illustré avec un accord trouvé sur le dossier Airbus/Boeing. "America is back !" L'Amérique est de retour ne cesse de marteler Joe Biden depuis qu'il a mis un pied en Europe, mais jusqu'à quel point ?Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair.