Rencontre Biden-Poutine : des retrouvailles sous le signe de la défiance

Les présidents américain et russe se rencontrent pour la première fois depuis la prise de fonctions de Joe Biden ce mercredi 16 juin à Genève. Au menu des discussions : la sécurité nucléaire, la cybersécurité mais aussi le retour des ambassadeurs des deux pays. L'échange de #JoeBiden et de #VladimirPoutine se tient loin des caméras et aucune conférence de presse commune n'est prévue. Alors que se passe-t-il entre les deux chefs d'État ? Jusqu'ici rien ne filtre. Les précisions de notre envoyée spéciale Stéphanie Antoine. #Diplomatie