Euro-2021 : l'Ukraine a encore toutes les raisons d'y croire

L'Ukraine a résisté au retour de la Macédoine du Nord (2-1) pour se relancer vers les 8e de finale de l'Euro, avec ses buteurs, Yarmolenko et Yaremchuk, laissant le petit Poucet à zéro point et désormais hors course, jeudi à Bucarest.