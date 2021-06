Embouteillage à Conakry en Guinée ; les moto-taxis interdits dans le centre

Policiers à l'affût et motocyclistes sur le qui-vive jouent au chat et à la souris dans le centre de Conakry depuis que les autorités y ont interdit début mai les taxis motos, essentiels aux conducteurs pour vivre et aux clients pour échapper aux bouchons endémiques de la capitale guinéenne.