EURO-2021: plus de 60.000 spectateurs autorisés à Wembley pour les demi-finales et la finale

Plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro de football, les 6, 7 et 11 juillet, au lieu des 40.000 initialement prévus, a annoncé mardi le gouvernement britannique.