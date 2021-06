LE DÉBAT - Grâce des indépendantistes catalans : un pas vers la paix ?

Le Débat de France 24 - mardi 22 juin 2021 © France 24

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

Le Premier ministre espagnol et son gouvernement optent pour la réconciliation en Catalogne. Pedro Sanchez a accordé la grâce à neuf dirigeants indépendantistes catalans incarcérés. En octobre 2019, ces derniers avaient été condamnés à des peines allant de neuf à treize ans de prison pour sédition et utilisation inappropriée des fonds publics lors de l'organisation du référendum d'autodétermination de la Catalogne en octobre 2017. En Espagne, l'opinion publique est divisée.Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24