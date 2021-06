LE DÉBAT - Droits des LGBT : la Hongrie hors-jeu en Europe ?

Le Débat de France 24 - mercredi 23 juin 2021

Vidéo par : Raphaël KAHANE Suivre

L'UEFA a tranché. C'est dans un stade sans distinction particulière que s'affrontent ce soir l'Allemagne et la Hongrie pour une place en 8e de finale de l'Euro de football. La ville de Munich, qui accueille la rencontre, voulait illuminer pour l'occasion l'Allianz Arena aux couleurs arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Une manière de protester contre une dérive des autorités hongroises, perçues comme de plus en plus ouvertement homophobes. La Hongrie s'est-elle mise hors-jeu de l'Europe ? Une émission préparée par Élise Duffau, Flore Simon et Morgane Minair. #DebatF24