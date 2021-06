Sommet de l'Union européenne : Paris et Berlin tendent la main à Vladimir Poutine

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne vont débattre jeudi de l'opportunité d'organiser un sommet entre l'UE et le président russe Vladimir Poutine dans le cadre d'une nouvelle stratégie de relations entre les Vingt-Sept et Moscou qui devrait toutefois continuer de s'appuyer sur la menace de sanctions.