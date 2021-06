EURO-2021 : Belgique - Portugal, premier grand choc en 8e de finale

Le huitième de finale entre la Belgique et le Portugal, dimanche, fait partie des chocs de ce début de phase à élimination directe. C'est aussi la rencontre entre deux prétendants au titre de meilleur buteur de l'Euro-2021 : le belge Romelu Lukaku et l'inoxydable Cristiano Ronaldo. C'est l'une des plus belles affiches des huitièmes. Le champion d'Europe en titre, le Portugal, va défier dimanche 27 juin la nation n°1 au classement Fifa et 3e du dernier Mondial, la Belgique. Avec un match dans le match : après avoir été rivaux cette saison en Serie A, Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo se défieront à nouveau.