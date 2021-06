Afghanistan : des centaines de familles fuient les combats près de Kunduz

Quelque 5.000 familles afghanes ont fui leur foyer à Kunduz, ville du nord-est de l'Afghanistan encerclée par les taliban après plusieurs jours de combats entre les insurgés et les forces gouvernementales, ont annoncé samedi des responsables locaux. Les talibans ont encerclé cette capitale provinciale déjà tombée deux fois entre leurs mains, en 2015 et 2016, et pris le contrôle du principal poste-frontière vers le Tadjikistan, ainsi que de plusieurs autres points de passage et districts ruraux.