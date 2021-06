Effondrement en Floride : dans la ville endeuillée de Surfside, les recherches se poursuivent

En Floride, la ville de Surfside est toujours sous le choc après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce lundi, le bilan fait état de neuf morts et plus de 150 personnes toujours portées disparues. Sur place, les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Des sauveteurs israéliens et mexicains sont notamment mobilisés. #EtatsUnis #Effondrement #Surfside