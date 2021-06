Régionales 2021: les sortants réélus dans un scrutin dominé par l'abstention

Le second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, en France a été marqué par une forte abstention (proche de 66 %) et la victoire des présidents sortants, dont celles de Valérie Pécresse en Île-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes et Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur.