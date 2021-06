Covid-19 dans le monde : le vaccin chinois serait moins efficace que les autres

Après plus d'un an et demi de crise sanitaire, de nombreux pays ont accéléré leur campagne de vaccination. Sur l'ensemble des doses de vaccins administrées dans le monde, un tiers l'ont été en Chine. Le pays a atteint la cadence incroyable de 18 millions d'injections par jour. Mais les vaccins chinois seraient moins efficaces que ceux autorisés en Europe. Explications dans ce reportage. #Chine #Covid19 #Vaccination