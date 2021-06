REPORTAGE

La ville de Paris inaugure sa première colocation pour seniors LGBT+

Coloc LGBT+ seniors à Paris © Juliette Montilly

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

C'est une première à Paris : un appartement en colocation pour les seniors LGBTQI+, mis à disposition par la municipalité, en partenariat avec les associations Basiliade et GreyPRIDE. Pour les quatre hommes qui y vivent, il s'agit d'une alternative nécessaire à la maison de retraite, souvent synonyme d’un “retour au placard”. La ville de Paris affirme qu'elle travaille à la mise en place d'un plus grand nombre de ces appartements en colocation. Un reportage de Claire Rush et Juliette Montilly.