Afrique du Sud : Quel est l’héritage de Mandela 30 ans après la fin de l’apartheid ?

Malgré le progrès au fil de ces 30 dernières années, l'invitée du jour Cécile PERROT remarque que "l'Afrique du Sud a du mal à dépasser les inégalités du passé, on se trouve dans une situation économique actuellement qui est très compliquée." Bien avant la pandémie, l'Afrique du Sud était déjà en récession. "Maintenant elle a un véritable désastre économique," observe Madame PERROT, "avec un taux de chômage qui est à 30%, 55% chez les plus jeunes." Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est confrontée à une explosion de la pauvreté et à la désillusion de la jeunesse. Cécile PERROT est Enseignante-Chercheuse à l’Université de Rennes 2, spécialiste de l’Afrique du Sud et co-auteure de «L'Afrique du Sud à l’heure de Jacob Zuma : La fin de la nation arc-en-ciel?» (2009, L'Harmattan).