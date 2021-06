Guerre des Balkans : deux ex-chefs espions serbes condamnés par la justice internationale

Deux figures clé du régime nationaliste de Slobodan Milosevic ont été condamnés à 12 ans de prison chacun mercredi par la justice internationale à la Haye aux Pays-Bas pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Après avoir été acquittés en 2013, ils étaient à nouveau jugés pour leur rôle dans l'organisation et le financement de groupes paramilitaires qui ont semé la terreur et la mort après l'implosion de la Yougoslavie, en 1991.