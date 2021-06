RD Congo : multiples attaques kamikazes, inédites dans la ville de Béni

Les écoles, églises et marchés sont demeurés fermés lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain des attaques à la bombe et de la mort d'un "kamikaze" identifié par les autorités comme membre des Forces démocratiques alliées (ADF).