Euro 2021 : l'Espagne évince la Suisse aux tirs au but et se qualifie pour les demi-finales

Ce vendredi, l'#Espagne et la #Suisse se retrouvaient à Saint-Pétersbourg pour le premier match des quarts de finale de l'#Euro2021. Au bout du suspense, la Roja s'est imposée aux tirs au but (1-1, 1-3 tab) et file donc vers les demi-finales de la compétition. Retour sur les moments forts de la rencontre avec Cédric Ferreira.