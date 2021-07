Covid-19 : contagiosité, dangerosité, efficacité des vaccins...ce que l'on sait du variant Delta

Maria Van Kerkhove, qui a la charge à l'OMS de coordonner la lutte contre le Covid-19, a encore une fois sonné l'alarme sur la résurgence de la pandémie et particulièrement dans une vingtaine de pays où les courbes de progression des infections sont "quasiment verticales". Elle a prédit que le variant Delta, beaucoup plus contagieux et semble-t-il un peu plus résistant à certains types de vaccins, serait dominant dans le monde sous peu. Mais, de toute façon, a-t-elle mis en garde, l'évolution du virus ne s'arrêtera pas là.