Assassinat du président haïtien : une attaque contre la démocratie ?

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt, mercredi 7 juillet, à son domicile. Un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Les précisions de Christophe Wargny, historien, spécialiste de Haïti.