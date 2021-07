Primaire démocrate à New York : l'ex-policier noir Eric Adams donné vainqueur

Vidéo par : Cécile GALLUCCIO

L'Afro-américain et ex-policier Eric Adams a remporté la primaire démocrate pour la mairie de New York. Il a recueilli 50,5 % des suffrages devant sa rivale Catherine Garcia et il est maintenant quasi assuré de remporter la mairie dans ce bastion démocrate. Son portrait est signé Cécile Galluccio