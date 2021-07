Que prévoit la Constitution haïtienne après l'assassinat du président Jovenel Moïse ?

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin à son domicile, un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.