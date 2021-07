Festival de Cannes : "Ouistreham" adapté de l'enquête de Florence Aubenas

Vidéo par : Alberic DE GOUVILLE

Avec "Ouistreham", son troisième long métrage, l'écrivain et réalisateur Emmanuel Carrère a présenté le 7 juillet un portrait émouvant de femmes en marge et déclassées, avec Juliette Binoche au casting. Adapté du roman de la journaliste Florence Aubenas "Le Quai de Ouistreham" publié en 2010, le film, qui se veut une œuvre de fiction et non un documentaire, a été présenté à l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs, une des principales sections du Festival de Cannes.