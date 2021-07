LE DÉBAT - Retrait américain d'Afghanistan : les Taliban en force ?

Le Débat de France 24 - jeudi 8 juillet 2021 © France 24

Vidéo par : Stéphanie ANTOINE Suivre

En Afghanistan, les Taliban livrent une vaste offensive dans le nord. Ces attaques surviennent alors que les États-Unis se sont retirés à 90% du pays et laissent la place aux soldats et aux milices pro-gouvernementales. Des combats font rage à Qala-i-Naw, capitale de la province de Badghis. Des soldats afghans ont dû trouver abri au Tadjikistan après d'intenses affrontements. Comment expliquer la progression fulgurante des Taliban dans le nord ? Le retrait américain signifie-t-il leur retour ?Une émission préparée par Flore Simon et Morgane Minair.#DebatF24