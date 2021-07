Variant Delta en France : un conseil de défense exceptionnel prévu prochainement

Après une baisse qui laissait espérer un été calme, le nombre de cas de Covid-19 en France remonte, sans doute à cause du variant Delta, plus transmissible, et est repassé mercredi 7 juillet au-dessus des 4.000, pour la première fois depuis près d'un mois.