Festival d'Avignon 2021 : une édition plus inclusive avec la compagnie de l'Oiseau-Mouche

Le Festival d'Avignon est de retour cette année après un an d'absence en raison du Covid-19. L'événement annuel des arts du spectacle rassemble pendant trois semaines, dans la ville du sud de la France, comédiens, metteurs en scène, danseur et musiciens français et du monde entier. Cette année, les organisateurs ont tenté de rendre le festival plus accessible. Reportage signé Julie Dungelhoeff et de Claire Paccalin.