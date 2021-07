En Espagne, une vague de chaleur frappe Madrid et Séville

Un été caniculaire dans l'Ouest américain et au Canada et à Las Vegas où le record de chaleur a été égalé avec une température de 47,2 C°. Même chaleur suffocante du côté de l'Espagne en Europe où la canicule s'est installée à Madrid et à Séville. (Reportage)