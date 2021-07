Irak : colère et effroi suite à l’incendie meurtrier dans un hôpital

Vidéo par : Noémie ROCHE

La colère et l'effroi dominent en Irak au lendemain du terrible incendie dans un hôpital de Nassiriya (sud), qui a mis une nouvelle fois en lumière la gabegie et la déshérence du système de santé, deux mois et demi après une tragédie similaire à Bagdad.