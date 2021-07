Crise politique au Liban : Saad Hariri fait une proposition de gouvernement

Vidéo par : Zeina ANTONIOS

Premier ministre libanais désigné, Saad Hariri a annoncé mercredi avoir présenté au président Michel Aoun une liste de ministres susceptibles de former un gouvernement et espère obtenir une réponse jeudi pour mettre fin à une impasse politique qui dure depuis plus de neuf mois. La correspondante France 24 Zeina Antonios revient sur cette proposition de gouvernement faite par le Premier ministre libanais.