REPORTAGE

Pandémie de Covid-19 en Tunisie : une fête de l'Aïd célébrée sans l'effervescence habituelle

Une habitante de la ville d'Ariana, en Tunisie, répond à France 24. © France 24

La Tunisie fait face depuis le mois de juin à une vague épidémique sans précédent et meurtrière. Dans la ville d’Ariana la fête de l'Aïd ont un goût amer. Les habitants n’ont pas le cœur à la fête et l’effervescence habituelle n’est pas au rendez-vous. Les professionnels de santé espèrent que la prudence sera de mise au sein des familles et que ces quelques jours fériés ne provoqueront pas d’avantage de contaminations.