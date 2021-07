Projet Pegasus : Révélations sur un système mondial d'espionnage

Des organisations de défense des droits humains, des médias et des gouvernements s'indignent suite à des révélations indiquant que des militants et des journalistes ont été espionnés partout dans le monde au moyen du logiciel Pegasus, conçu par l'entreprise israélienne NSO Group. Rosa Moussaoui, Grand reporter à l’Humanité, fait partie des journalistes qui ont été espionnés et déplore cette "attaque frontale contre la liberté de la presse." Mme. Moussaoui dénonce ce "cambriolage en règle" de ses données personnelles. Elle s’inquiète des conséquences pour son métier de journaliste : "ça met en danger nos sources ... parce qu'évidemment ça installe un climat de peur qui nous empêche de nouer les liens de confiance qui permettent à des gens de nous confier des informations, alors qu'ils encourent des risques à le faire."