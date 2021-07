Pegasus : Emmanuel Macron ordonne une série d'investigations

Vidéo par : Bruno DAROUX

Le Premier ministre Jean Castex a jugé mercredi "irresponsable" de commenter la révélation du journal Le Monde et de Radio France qui assurent que Emmanuel Macron figurait sur la liste des personnes potentiellement espionnées via le logiciel espion Pegasus. Bruno Daroux revient sur l'affaire Pegasus et ses implications.