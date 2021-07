Tabaski au Mali : le commerce de moutons mis en péril par la guerre

Vidéo par : Anne-Fleur LESPIAUT

Le Mali a célébré l'Aïd le 20 juillet. Le sacrifice du mouton est au cœur de cette fête. Mais pour la plupart des habitants, l'achat des bêtes est un défi à cause d'une hausse des prix de plus de 30 % et avec la guerre et la crise sanitaire le mouton se fait également rare.