Covid-19 : confrontée à une flambée des cas, la Namibie enterre des chefs traditionnels

Vidéo par : Caroline DUMAY

En Namibie, qui enregistre un des taux de mortalité les plus élevés au monde, les deux chefs traditionnels des tribus Nama et Herero sont mort du coronavirus. Or, ce sont eux qui ont négocié l'accord avec le gouvernement allemand prévoyant une indemnisation suite au massacre des populations locales entre 1904 et 1907. Même si l'accord n'est toujours pas finalisé, la mort de ces dirigeants n'entame pas la détermination des descendants des victimes.